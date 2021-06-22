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القبض على شخصين في الرياض سرقا محتويات المركبات بعد كسر زجاجها
جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

القبض على شخصين في الرياض سرقا محتويات المركبات بعد كسر زجاجها

2021/06/22
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخصين في الرياض سرقا محتويات المركبات بعد كسر زجاجها العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقات ومتابعتها وضبط مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (48) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، حيث تم استرداد جزء من المسروقات، وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ (50,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


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