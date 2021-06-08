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القبض على قائد شاحنة في الرياض سار عكس الاتجاه
جرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية

القبض على قائد شاحنة في الرياض سار عكس الاتجاه

2021/06/08
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على قائد شاحنة في الرياض سار عكس الاتجاه العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على قائد شاحنة خالف قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير.

تفاصيل الواقعة:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق (القصيم – الرياض) السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة – بفضل الله – من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر، موضحة إجراءات الاستدلال الأولية أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.


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