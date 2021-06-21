‎الرئيسية
جديد الأخبار
القبض على مقيم روج الحشيش في عسير
تم إحالته إلى فرع النيابة العامة

القبض على مقيم روج الحشيش في عسير

2021/06/21
الساعة 9:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
القبض على مقيم روج الحشيش في عسير
المواطن - واس

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم لترويجه كمية من الحشيش المخدر.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير، لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزته على (1096) قرصاً إمفيتامينا مخدراً.

إحالة إلى النيابة: 

وأكد النقيب النجيدي، أنه أُوقف المقبوض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

القبض على مواطنين في الرياض يروجان للمواد المخدرة

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات القبض على مواطنين في