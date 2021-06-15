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القبض على مواطن انتحل صفة الأمن لسلب العمالة في الرياض
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

القبض على مواطن انتحل صفة الأمن لسلب العمالة في الرياض

2021/06/15
الساعة 8:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطن انتحل صفة الأمن لسلب العمالة في الرياض العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص قام بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم.

تفاصيل الواقعة: 

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة في عدد من أحياء مدينة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، وقد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

 


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