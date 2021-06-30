القبض على مواطن ومقيم ارتكبا 8 جرائم لسرقة المحال التجارية والمنازل

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم إلقاء القبض على مواطن ومقيم ارتكبا (8) جرائم تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل.

تفاصيل ضبط الجناة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن تمكن الجهات المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (8) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.

وأضاف متحدث شرطة مكة أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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