القبض على 10 مخالفين بحوزتهم أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر بمكة

المواطن - واس
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم أقراص أمفيتامين ومادة الحشيش المخدر.
تعقب وضبط المخالفين:
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر، ضبط بحوزتهم أقراص أمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش المخدر.
اتخاذ الإجراءات النظامية:
وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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