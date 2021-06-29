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القبض على 10 مخالفين بحوزتهم أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر بمكة
مخالفين لنظام أمن الحدود

القبض على 10 مخالفين بحوزتهم أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر بمكة

2021/06/29
الساعة 1:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 10 مخالفين بحوزتهم أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر بمكة
المواطن - واس

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم أقراص أمفيتامين ومادة الحشيش المخدر.

تعقب وضبط المخالفين:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر، ضبط بحوزتهم أقراص أمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش المخدر.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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