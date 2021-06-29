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القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم سرقة منازل في الرياض
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة

القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم سرقة منازل في الرياض

2021/06/29
الساعة 9:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم سرقة منازل في الرياض العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تفاصيل العملية:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزء من المسروقات،وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 


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