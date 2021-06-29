القبض على 4 مخالفين روجوا الحشيش والأمفيتامين في عسير

المواطن - واس

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات بعسير القبض على 4 مخالفين روجوا كمية من الحشيش المخدر وأقراص أمفيتامين.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، لترويجهم كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزتهم على (600) قرص أمفيتامين مخدر ومسكر.

وأكد الرائد النجيدي، أنهم أوقفوا المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة