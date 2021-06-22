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القبض على 4 مواطنين في القصيم تحرشوا واعتدوا على شخص
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

القبض على 4 مواطنين في القصيم تحرشوا واعتدوا على شخص

2021/06/22
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 4 مواطنين في القصيم تحرشوا واعتدوا على شخص
المواطن - واس

أعلنت شرطة القصيم القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصوير ذلك ونشره.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.


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