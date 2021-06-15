القصبي: السعودية تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى وجود 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، بجانب وجود 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.

خطة طموحة:

وكشف عن وجود خطة سعودية طموحة لدعم الشركات للدخول في السوق المصري.

وأضاف القصبي في تصريحات في ختام اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة في القاهرة الاثنين، أن التحديات اليوم ليست تحديات إقليمية بل تحديات يمر بها العالم أجمع على مختلف الصعد، ومنها التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب من الحكومات مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح لتهيئة البيئة الاستثمارية التجارية الملائمة للمستثمرين للاستفادة من التعافي والتوسع الذي تشهده الأسواق العالمية، بحسب “العربية”.

حجم التبادل التجاري:

وقال في كلمته خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة أمس الاثنين، على هامش زيارته الرسمية: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 8 مليارات دولار، وشهد انخفاضًا بحوالي 15% مقارنة بعام 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة، بما يؤكد أن جهود القطاع الخاص الذي يعّد شريكًا أساسيًّا في التنمية يعمل لتحقيق نتائج تعكس الأثر المأمول لمستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوضح القصبي أن مجلس الأعمال السعودي المصري يعد أهم الجهات التي نأمل فيه، تحفيز قطاع الأعمال للتعاون بين الجانبين لدوره الأساسي في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق التعافي الاقتصادي المأمول والاستفادة من الفرص التي أوجدتها.

جدية النوايا:

وبين أنه لمس خلال زيارته الحالية لمصر خلال اجتماعات عدة مع الوزراء المصريين جدية النوايا والحرص على حل جميع التحديات التي تواجه الشركات السعودية، مشيرًا إلى الاجتماع المرتقب بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب مع المستثمرين السعوديين غدًا لحل جميع الصعوبات التي تواجههم.

شارك الخبر







شارك الخبر