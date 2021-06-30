القناة الناقلة لـ قرعة الدور الحاسم بـ تصفيات مونديال 2022

المواطن - محمد سمعه

يترقب الجمهور السعودي غدًا الخميس قرعة الدور الحاسم لـ تصفيات مونديال 2022 عن قارة آسيا التي تُقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمقر الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم.

وسينقل الحساب الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم عبر “يوتيوب” قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة.

12 منتخبًا في الدور الثالث من تصفيات مونديال 2022 عن آسيا

وستوزع المنتخبات على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات ويكون تصنيف المنتخبات بالمجموعتين وفقًا لـ تصنيف المنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لـ كرة القدم الصادر يوم 18 يونيو الجاري.

كيفية التأهل

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات الـ 7 الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي: سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب 5 منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية في الثاني من سبتمبر المقبل وسوف تنتهي في الـ29 من مارس من عام 2022.

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