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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين و5 معدات في جدة
لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين و5 معدات في جدة

2021/06/16
الساعة 2:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين و5 معدات في جدة
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (5) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية والهندية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي


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