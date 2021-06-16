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القوس: الأخضر أمام التاريخ بأولمبياد طوكيو 2020
متمنيًا تحقيق أول انتصار للمنتخب

القوس: الأخضر أمام التاريخ بأولمبياد طوكيو 2020

2021/06/16
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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القوس: الأخضر أمام التاريخ بأولمبياد طوكيو 2020 بتال القوس
المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي بتال القوس على قائمة الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، كما استعاد ذكريات مشاركة المنتخب السعودي في نسخة عام 1996.

قائمة الأخضر في أولمبياد طوكيو

وأعلن مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري، قبل قليل، عن قائمة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، حيث استعان بثلاثة لاعبين كبار من فريق الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

قائمة الأخضر
قائمة المنتحب – المصدر saff

القوس يُعلق على الاختيارات

ونشر بتال القوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، القائمة، وقال: “بالتوفيق لهذه القائمة.. هذه المجموعة أمام التاريخ.. أي فوز سيكون أول انتصار سعودي لفريق كرة قدم في الأولمبياد.. بعد مشاركتين في لوس أنجلوس وأتلانتا”.

واستعاد مشاركة الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية، وقال: “آخر منتخب أولمبي سعودي لعب في الأولمبياد.. أتلانتا 1996، ويظهر الثلاثي فوق 23 سنة آنذاك.. فؤاد.. حمزة.. الخليوي “رحمه الله”.. لعبنا أمام إسبانيا وأستراليا وفرنسا وخسرنا الثلاث مواجهات”.

الأخضر
المنتخب في أولمبياد 1996 – المصدر @battalalgoos


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