القيادة المركزية الأمريكية: ملف سد النهضة مقلق جدًا بالنسبة لنا

المواطن - متابعة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى أهمية التوصل إلى حل لمشكلة ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن مصالح مصر، مؤكدة أن هذا الملف مقلق جدًا بالنسبة لأمريكا.

وفي أقوى تصريح مساند للموقف المصري، قالت القيادة إن سد النهضة مشكلة حقيقية ونسعى لحل يرضي مصر وباقي الأطراف.

تأزم مفاوضات سد النهضة

وعلى مدى سنوات تعنتت إثيوبيا في تقديم أي مرونة في هذا الملف ما جعل مصر تلجأ للعديد من الخطوات الدبلوماسية الهادئة لوضع العالم في الصورة وإطلاعه على الموقف الإثيوبي المتعنت. ودعت مصر إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عقد يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، وأعلنت الجامعة في بيانها الختامي أنها قد تتخذ إجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في بيان له أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إن مصر والسودان انخرطتا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا زالت تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررًا جسيمًا.

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