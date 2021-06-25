القيمة السوقية لـ مدافع الأهلي الجديد تثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

أثارت القيمة السوقية للمدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، مدافع الفريق الكروي الأول الجديد بـ الأهلي، الجدل بين جماهير الراقي حول جودة اللاعب ومدى قدرته على إفادة الراقي في الموسم المقبل 2021/ 2022.

وانضم دانكلير صاحب الـ29 سنة لـ صفوف الراقي قادمًا من نادي سيريزو أوساكا الياباني لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لـ موسم ثالث.

وكشف الإعلامي مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر” أن القيمة السوقية للمدافع دانكلير وصلت إلى 300 ألف يورو مما جعل جماهير الراقي تندهش حول كيفية إصرار إدارة ماجد النفيعي على التعاقد معه، بسبب قيمته السوقية القليلة.

سر رفض جماهير الأهلي لـ صفقة دانكلير:

وترفض فئات عريضة من جماهير الأهلي، صفقة دانكلير كونهم ترقبوا صفقة دفاعية ثقيلة لـ تعويض الإخفاقات التي حدثت بدفاعات الفريق الأول بـ الراقي بالموسم المنصرم.

الأندية التي مثلها دانكلير:

وسبق لـ دانكلير بيريرا اللعب في صفوف العديد من الأندية مثل فيتوريا البرازيلي وبوتافوغو البرازيلي وفيتوريا سيتوبال البرتغالي وفريق فيسيل كوبي الياباني، قبل الانضمام لنادي سيريزو أوساكا في العام الحالي لفترة قصيرة.

وقبل تعاقد الراقي مع دانكلير كانت جماهير النادي طالبت ماجد النفيعي رئيس النادي بالتعاقد مع المصري محمود حمدي “الونش” مدافع نادي الزمالك المصري، كما وضع الراقي أنظاره على ضم الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي والمغربي المهدي بن عطية مدافع الدحيل القطري السابق.

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