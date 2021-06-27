الكلية التقنية بنجران تبدأ استقبال طلبات القبول

المواطن - واس

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 27 من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحد https:/ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

تخصصات الكلية التقنية بنجران

وأكد عميد الكلية محمد الصقري، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات”، وقسم التقنية الإدارية “تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق “، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج”، وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص ميكانيكا السيارات”.

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