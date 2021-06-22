الكويت تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

المواطن - متابعة

أعلنت الكويت، أمس الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد في فبراير 2020، ليصل العدد إلى 1935 إصابة جديدة، فيما سجلت 7 حالات وفاة.

1935 إصابة:

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، تسجيل 1935 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 340967.

ومع 7 وفيات جديدة، وصل مجموع حالات الوفاة المسجلة بفيروس كورونا في الكويت، إلى 1877، وفق ما ذكرت وكالة “كونا”.

1408 حالات شفاء:

وأضاف السند أنه تم أيضًا تسجيل 1408 حالات شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من “كوفيد-19” إلى 321293، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.23 في المائة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة هو 227 شخصًا، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة هو 17797.

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