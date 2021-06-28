الكويت تسجل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - واس

سجلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورون المستجد (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.

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