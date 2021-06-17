الكويت تسمح بدخول الأجانب بعد تلقي اللقاح المعتمد

المواطن - متابعة

أعلنت الكويت السماح لغير مواطنيها بدخول البلاد بشرط الحصول على اللقاح المعتمد كما سمحت لرعاياها بالسفر للخارج بشرط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

فتح السفر من الكويت

من جانبها أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس استئناف تشغيل رحلاتها التجارية من وإلى مدينة لندن بالمملكة المتحدة وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة عيسى الحداد في تصريح صحفي إن الرحلة الأولى إلى لندن اليوم حققت استكمال السعة المتوفرة للمقاعد لافتًا إلى أن وجهة لندن ذات أهمية كبيرة لجميع شرائح العملاء خاصة للطلبة المبتعثين ومرضى العلاج بالخارج.

استئناف السفر

وأضاف الحداد أن وجهة لندن من الوجهات السياحية الأكثر اختيارًا لدى مواطني الكويت الذين يسافرون إليها بشكل متواصل ومستمر، مبينًا أن استئناف الرحلات خطوة مهمة من أجل عودة تشغيل الرحلات التجارية للوجهات التي كانت تشغلها الشركة في السابق والتي تم إيقافها جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشدد على اتباع وتنفيذ الشركة الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة والتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين وتوجيههم على الالتزام بالاشتراطات الصحية.

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