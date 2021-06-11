الكويت تضبط شحنات مخدرة قادمة من إيران في هامور

المواطن - متابعة

نجحت الجمارك الكويتية، في ضبط عمليات عدة لتهريب شحنات مخدرات قادمة من إيران تمهيدًا لوصولها الكويت.

الكويت تتجه لمقاطعة بعض البضائع الإيرانية:

وبلغت قيمة المضبوطات ما يقارب النصف مليون دينار كويتي محشوة في هامور تمهيدًا لتهريبها إلى الكويت، بحسب “الإخبارية”.

وشددت الجهات المختصة في الكويت الرقابة على الطرود القادمة من إيران بسبب عمليات تهريب المخدرات.

وتتجه الكويت لمقاطعة بعض البضائع وبعض العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى وجود مراقبة دقيقة على الشحنات بداية من وجودها بالمينا إلى وصولها للأماكن من شركات ومخازن مخصصة لها.

المخدرات تحاصر 20% الطلبة بالكويت:

ووقع أكثر من 20% من الطلبة ضحية لتلك المؤثرات العقلية والمخدرات، حيث سجلت هذه الواقعة ثاني أكبر عملية ضبط بعد التي تم ضبطها العام الماضي، والتي تمثلت في ضبط خزان كامل معبأ بما يقارب 4 مليون حبة مخدرة.

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