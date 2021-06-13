الكويت: منع دخول المقيمين مستمر حتى إشعار آخر

المواطن - متابعة

أفادت مصادر كويتية مطلعة أن التوصيات الاحترازية تشدد باستمرار على منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر، لتجنب دخول كورونا المتحور عبر المطار.

وبحسب المصادر فإن السلطات الصحية تتابع بشكل يومي وتجتمع مع العديد من المنظمات الصحية العالمية لرصد كل التطورات بهذا الشأن.

الوضع الوبائي

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي، في حال استمر تصاعد الإصابات وعدد الوفيات.

وأضافت أن من بين السيناريوهات عودة إغلاق بعض الأنشطة، والتشديد على التزام الاشتراطات الصحية، ومنع التجمعات التي تزيد الإصابات كالمناسبات والأعراس التي تحتاج إلى وقفة حكومية صارمة من جميع الجهات المعنية، وفقاً لـ”القبس الكويتية”.

فتح بعض المجالات

واستبعدت المصادر اللجوء إلى خيار عودة الحظر، لا سيما مع توافر اللقاحات وزيادة عدد المطعمين في الوقت الحالي.

كما كشفت عن اجتماع تعقده اللجنة العليا لكورونا، لبحث أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد الذي بات متذبذبا.

وأضافت أن اللجنة ستبحث إمكانية فتح محال ألعاب الأطفال وإغلاق المجمعات التجارية والمطاعم في الحادية عشرة، أو استمرار الوضع على ما هو عليه.

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