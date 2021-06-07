اللاعبان الأقرب لمغادرة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد بصدد إجراء بعض التغييرات على الفريق الكروي الأول، وذلك بعد نهاية موسم 2020/2021.

الرباعي المستمر في العميد

وكان أنمار الحائلي رئيس النادي أكد في تصريحات تلفزيونية أن النادي سيُبقي على المصري أحمد حجازي والرأس أخضري غاري رودريغيز والبرازيلي رومارينيو والمغربي كريم الأحمدي.

ويُعد كل من الصربي ألكسندر بريجوفيتش والبرازيلي برونو هنريكي، قريبين من مغادرة العميد بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بريجوفيتش لم ينجح في نيل رضا جماهير العميد، بسبب أدائه غير المستقر مع الفريق الأول إضافة لـ غياب برونو هنريكي عن معظم مباريات العميد بسبب الإصابة.

صفقة تبادلية بين الاتحاد وفلامنجو

وربما يفكر نادي الاتحاد في عقد صفقة تبادلية مع فريق فلامنجو البرزايلي بانتقال برونو هنريكي لصفوف فلامنجو، مقابل انضمام الجناح برونو بينتو للعميد.

وكان المدرب البرازيلي كاريلي وصى إدارة أنمار الحائلي بالتحرك والتعاقد مع برونو بينتو مؤخرًا.

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