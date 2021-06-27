المارد الأحمر إلى النهائي بثلاثية بلقاء الأهلي ضد الترجي

المواطن - محمد سمعه

تأهل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك بعد الفوز في مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي البطولة.

ملخص مباراة الأهلي ضد الترجي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من النادي الأهلي المصري بحثًا عن إحراز الهدف الأول.

وحصل اللاعب طاهر محمد طاهر على ركلة جزاء احتُسبت لـ الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليسددها اللاعب علي معلول معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الترجي، استمر ضغط الأهلي الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر محمد شريف بالدقيقة الـ57 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد مجدي أفشة.

واستمر أفشة في تقديم تمريراته المتميزة لـ زملائه ليصنع الهدف الثالث للاعب حسين الشحات بالدقيقة الـ60وتُصبح النتيجة ثلاثية دون رد لـ الأهلي.

وسجل اللاعب المصري محمود كهربا هدفًا رابعًا لـ الأهلي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على اللاعب.

الأهلي في النهائي للمرة الـ14 في تاريخه:

وانتهت المباراة بفوز الأهلي المصري بثلاثية دون رد، ليصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ14 في تاريخ المارد الأحمر.

وسيواجه الأهلي، فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل في ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” في المغرب، في المباراة النهائية.

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