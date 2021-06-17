المبعوث الأممي: الحوار هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن

المواطن - متابعة

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس أن التسوية السياسية القائمة على الحوار هي السبيل لإنهاء الحرب في اليمن مجددًا في نفس الوقت التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض.

تنفيذ اتفاق الرياض

وكان المبعوث الأممي قال في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الثلاثاء إن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

كما أضاف “أن السعودية تبذل جهودا استثنائية لوقف الحرب هناك، موضحاً أن وقف النار في اليمن سيكون له تأثير إيجابي كبير على الجانب الإنساني”.

التعنت الحوثي وراء أزمة اليمن

من جانبه طالب وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، المبعوث الأممي بضرورة الضغط على الحوثيين لوقف عرقلة السلام مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ترفض كل المبادرات الرامية إلى إعلان وقف إطلاق النار.

وقال الوزير اليمني: إنّ استمرار تصعيد الميليشيات الانقلابية وتواصل عملياتها العسكرية في مدينة مأرب يمثل دليلاً واضحاً على رفضها السلام وعرقلتها الجهود الإقليمية والدولية كافة الرامية لإنهاء الحرب في اليمن ويؤكد على تبعية وارتهان الميليشيات للنظام الإيراني ومشروعه التدميري في المنطقة.

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