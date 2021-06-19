المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي يفوز برئاسة إيران

المواطن - الرياض

حسم إبراهيم رئيسي سباق الرئاسة الإيرانية بعد حصوله على أعلى الأصوات بانتظار الإعلان الرسمي في الوقت الذي أقر فيه مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية؛ محسن رضائي وعبدالناصر همتي وأميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لرئيسي فوزه.

من هو إبراهيم رئيسي ؟

اسمه الكامل إبراهيم رئيس الساداتي ولد في 14 ديسمبر 1960، في مشهد، وهو النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس الحالي للسلطة القضائية في إيران، عُين في هذا المنصب في 7 مارس 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.

تولّى إبراهيم رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي لبلاده، ففي عام 1985م تصدى لمنصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 تولى منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامّة.

بعد ذلك انتُخب إبراهيم رئيسي في مجلس الخبراء ممثلًا عن محافظة خراسان الرضوية. كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، منذ عام 2004 حتى 2014. وفي عام 2016 عيّنه المرشد علي خامنئي على رأس منظمة آستان قدس رضوي. كما تولى منصب المدعي العام في البلاد.

توجهات رئيس

ورئيس من السياسيين المحافظين المتشددين، المدافعين عن النظام العام ويرفع شعار محاربة الفساد ودعم الفقراء، ويعمل رئيسي الذي يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى الكاريزما، بوحي الدروس الدينية والفقهية لخامنئي.

حياته الاجتماعية

ومتزوج من جميله علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان تحملان شهادات في الدراسات العليا، جعله هذا الارتباط العائلي نسيباً لحجة الإسلام أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثل المرشد الأعلى في مشهد، ثاني كبرى مدن إيران، وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة.

موقف حسن روحاني

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات في هذه المرحلة التاريخية.

وأدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم أمس الجمعة في انتخابات أشارت التوقعات إلى أنها ستنقل السلطة إلى رئيسي، وهو قاض من المحافظين ويخضع لعقوبات أمريكية.

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