المدفع لـ”المواطن”: منخفض الهند الموسمي يؤثر بارتفاع الحرارة

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح خبير الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع لـ” المواطن”، أن فصل الصيف بدأ في 7 مايو وينتهي بحلول 7 أغسطس (الذي يتطرق لبداية الخريف)، وذلك في نصف الأرض الشمالي، فيما يتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي (21 يونيو)، أما في نصف الأرض الجنوبي، ففصل الصيف الفلكي الجنوبي يحل تقريبًا من 7 نوفمبر وإلى 7 فبراير، ويتوسطه الانقلاب الصيفي يوم 21 ديسمبر، ولا ترتفع درجات الحرارة اليومية بشكل ملحوظ إلا بعد أيام من الاعتدال الربيعي، لأن الأرض والماء يستغرقان وقتا ليسخنا، وفي هذه الفترة من العام، أي بداية يونيو، يستبعد احتمال حدوث تجلد متأخر، ومن وجهة النظر المناخية، يبدأ الصيف في تواريخ متأخرة عن الصيف الفلكي.

تأثير منخفض الهند:

وأضاف، أن مخرجات النماذج العددية والتوقعات المناخية بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى حدوث عدم استقرار في عناصر الطقس بفعل تأثير منخفض الهند الموسمي بارتفاع في درجات الحرارة خاصة العظمى بمعدل (2/1 – 1 درجة مئوية)، بحيث تسجل أعلى متوسط درجة الحرارة العظمى منطقتي الشرقية والرياض 45 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المناطق الجنوبية خاصة الجبلية منها أعلى متوسط درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية.

تحول الرياح السطحية:

ومضى قائلاً، كما تشير التوقعات بتحول الرياح السطحية إلى جنوبية – جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 20 عقدة، ما يقارب 40 كم/س على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية (المرتفعات الجبلية)، بينما تكون شمالية إلى شمالية غربية إلى غربية على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والغربية تختلف شدتها من شهر لآخر خلال فصل الصيف.

هطول الأمطار الرعدية :

وخلص المدفع إلى القول، إن التوقعات تشير أيضاً إلى تمركز الاحتمالية لهطول الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية خاصة الجبلية، تكون أغلبها متوسطة وفي بعض الأحيان تكون غزيرة خاصة في شهر يوليو بفعل تقدم منطقة التجمع المدارية (ITCZ) مكونة حزام سحابي تتأثر به منطقة مكة المكرمة.

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