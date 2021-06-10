المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم وأبها 20 مئوية

المواطن - الرياض

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية.

درجات الحرارة:

كما نشر المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، موضحاً أن محافظة الوجه الأقل درجة حرارة ليوم أمس.

سبب درجة الحرارة المعتدلة في الوجه:

وأوضح المسند أن درجة الحرارة في كل من الوجه، ضبا، المويلح، شرما، الخريبة، قيال، ومعظم الساحل الشمالي الغربي السعودي على البحر الأحمر (عدا ساحل خليج العقبة) معتدلة نسبياً في فصل الصيف مقارنة بالساحل الغربي الأوسط(ينبع، جدة) أو الجنوبي (القنفذة، جيزان) أو مقارنة بالمناطق الداخلية الصحراوية الجافة، حيث يحظى الساحل الشمالي الغربي بنسيم البحر الرطب المعتدل في درجة حرارته عبر الرياح الشمالية الغربية والغربية وذلك خلال فترة النهار، ولأن المسطح المائي في النهار أبرد من اليابس؛ فتهب الرياح نهاراً من البحر المعتدل إلى البر الملتهب؛ فتنخفض درجة الحرارة نهاراً فقط، وفي الساحل الشمالي الغربي السعودي على البحر الأحمر كالوجه وضبا وشرما على سبيل المثال عادة لا يتجاوز متوسط درجة الحرارة في عز الصيف 37م (وفي حالة موجات الحر الشديدة قد تبلغ درجة الحرارة 47م).

وتجدر الإشارة إلى أن الوجه وغيرها من المحافظات الساحلية عند هبوب الرياح من الصحراء تكون جافة فتنخفض الرطوبة الجوية، وترتفع درجة الحرارة في النهار، وقد تسجل درجة الحرارة في الوجه إلى نحو 47م في مثل هذه الظروف، وفي الليل تكون درجة الحرارة في المناطق الداخلية الجافة فضلاً عن المرتفعات الجبلية أقل من الوجه ومن الساحل بوجه عام، لكون البحر يرفع من درجة حرارة الساحل مساءً.

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