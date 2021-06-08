‎الرئيسية
جديد الأخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية
توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية

2021/06/08
الساعة 1:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية
المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

طقس اليوم: 

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران برياح نشطة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة كأدنى درجة حرارة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :