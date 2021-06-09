المراعي ترعى المخيم الصيفي لجامعة الأميرة نورة لتعزيز الصحة

المواطن - الرياض

رعت شركة المراعي، المخيم الصيفي الذي تُقيمه جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، ويُعنى بتقديم برامج مهارية متنوعة للطالبات تهدف لاستثمار قدراتهن في إشراكهن لابتكار مشاريع تهدف لتعزيز الصحة.

تعاون المراعي وجامعة نورة

ويهدف المخيم الصيفي لجامعة الأميرة نورة لهذا العام الذي تُختتم فعالياته في 24 يونيو الجاري، إلى تمكين الطالبات من المهارات المتنوعة التي تحقق حياة جامعية داعمة للصحة والرفاهية.

الدور الاجتماعي للشركة

في هذا السياق، قال عبدالله العتيبي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: ” إن المراعي كشركة أغذية وطنية لا يقف دورها فقط عند تقديم منتجات غذائية صحية، وإنما يمتد إلى توعية المجتمع بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي وذلك تأكيدًا لدورها الوطني واستشعارًا لمسؤوليتها المجتمعية”.

يذكر أن المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، وتصدّر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية عبر أسطول نقل هو الأكبر في الشرق الأوسط.

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