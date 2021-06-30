المرض النفسي.. لماذا الخجل؟

بقلم: أمجاد الحازمي

هل سمعت عن شخص يخجل أن يزور طبيباً بسبب ألم في معدته أو أي مكان في جسده؟

حسناً! إذاً ما المخجل حين يكون الشخص مجهداً نفسياً ويعاني من قلق وتوتر مستمر بسبب ظروف حياتية صعبة أو أيا ًكان ما يمر به أن يزور طبيباً نفسياً؟

الآلاف من الذي يتألمون ويعانون بصمت فقط حتى لا يشار إليهم بأنهم مرضى نفسيون وقفوا على أعتاب الجنون، كل شخص لديه صوت مسموع في المجتمع انشغل بمناقشة قضايا لم تحل منذ عشرات السنين ونادوا بأمور باتت مكررة ومألوفة ولا أقلل من شأن أي قضية، لكن من النادر أن نجد أشخاصاً يقومون بتوعية المجتمع عن أمراض نفسية مثل نوبات الهلع والقلق والاكتئاب.

كثير من الناس يجهل ما هو الاكتئاب وما هي أعراضه، وينسب ما به من ضيق وهم إلى الحسد والمس والسحر ويتنقل بين الرقاة بدون أي فائدة تذكر بينما يستطيع أي طبيب نفسي أن يشخص مرضه في أقل من خمس دقائق ويعالجه في أقل من ثلاثة أشهر سواء بعلاج دوائي أو سلوكي.

كل أولئك الناس لا يعلمون عن الطب النفسي سوى ما نشأوا عليه من أفكار خاطئة بأن تلك الأدوية مسببة للإدمان ومهلكة لخلايا المخ وطريق مختصر للجنون، هل يعقل أن طبيباً أفنى عمره في دراسة الطب وممارسته أن يجعل المريض مدمناً لتصبح حالته أسوء مما كانت عليه من قبل؟!

لا أعلم لماذا في المجتمعات الغربية زيارة الطبيب النفسي تدل على وعي الفرد وثقافته، كما يُنظر له بنظرة الاحترام والتقدير لأنه لم يتردد في طلب العون عند حاجته إليه، بينما في مجتمعاتنا العربية الذهاب إلى طبيب نفسي هو إفك عظيم وفضيحة يجب أن لا يعلم بها أحد.

وأيضاً ألقي القليل من اللوم على بعض من الأطباء النفسيين، لماذا يجلس في عيادته بصمت مطبق مكتوف الأيدي ينتظر من تدهورت أحواله وخارت قواه وأتى به ذووه وهو على حافة الانهيار، بينما كان يستطيع أن ينقذ هؤلاء المساكين وهم في بداية الطريق بالتوعية وتثقيف المجتمع عن هذه الأمراض؟

أرجو من الله أن يصل هذا المقال إلى أشخاص قادرين على تغيير تلك المفاهيم الخاطئة لدى شريحة كبيرة من الناس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من آلاف أولئك المساكين الذين ما زالوا إلى يومنا الحالي وهم في معاناة مستمرة.

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