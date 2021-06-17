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المرور: ضبط 2909 مركبات مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

المرور: ضبط 2909 مركبات مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

2021/06/17
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور: ضبط 2909 مركبات مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفرت عن ضبط 2909 مركبات مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

مواقف ذوي الإعاقة

وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة”.

الالتزام بقواعد المرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

المرور: ضبط 2909 مركبات مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة - المواطن


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