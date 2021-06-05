المرور يتفاعل مع بلاغين بالفيديو خلال ساعات

المواطن - الرياض

تفاعل المرور السعودي مع بلاغين بالفيديو وثقا مخالفات مرورية لمركبتين إحداهما محملة بالرمال والأخرى محملة بالحديد، حيث وقع قائدا المركبتين في العديد من المخالفات المرورية من بينها السرعة وعدم التقيد بإجراءات السلامة والأمان.

وذا ما ودكم تمسكوه pic.twitter.com/aTSvTcPyKF — علي عسيري (@ali_asiri45) June 4, 2021

وأظهر أحد المقاطع الشاحنة وهي محملة بالرمال التي تساقطت منها دون وضع غطاء عليها فيما لم يتقيد قائدها بالسير في الحارة المخصصة له فيما أظهر المقطع الآخر الشاحنة وهي محملة بأسلاك الحديد وتسير بسرعة في حارة غير مخصصة لها ودون تغطية الأسلاك الخارجة منها.

وقد أشار المرور ردًا على البلاغين أنه تم مباشرة الحالة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية.

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