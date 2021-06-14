المرور يحذر: اتبع الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

المواطن - الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالمسار المحدد للطريق وعدم تغيير المسار بشكل مفاجئ؛ وذلك لتفادي خطر الحوادث المرورية.

تغيير المسار:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: قرارك بتغيير المسار.. بشكل مفاجئ يعرضك ويعرض الآخرين للخطر.

وأضافت الإدارة: “فكر قبل أن تقرر.. واتبع الخطوات الصحيحة لتغيير المسار”.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه لا يلزم دخول اختبار القيادة لمن يحمل تصريح قيادة حال بلوغه سن الـ18.

وقال المرور، ردًّا على سؤال بشأن الحصول على رخصة القيادة: “تنص المادة (39) فقرة (4) من نظام المرور بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 14 فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة”.

متطلبات الحصول على الرخصة:

أن يتم المتقدم 18 عامًا.

إجراء الكشف الطبي.

دفع الرسوم.

اختبار القيادة

اجتياز الاختبار النظري في مدارس تعليم القيادة التي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور.

اجتياز اختبار القيادة بمدارس تعليم القيادة.

يُعفى منه من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية سارية ومعترف بها من الإدارة المختصة بالمملكة، وتتأكد الإدارة من صحة الرخصة التي يحملها والتي يرغب باستبدالها من خلال إجراء تقييم للقيادة.

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