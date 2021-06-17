المرور ينبه قائدي المركبات بالشرقية : موجة غبار تحجب الرؤية

المواطن - الشرقية

نبهت الإدارة العامة للمرور بالشرقية، قائدي المركبات بشأن التقلبات الجوية على المنطقة ونشاط الرياح والغبار وتدني الرؤية الأفقية.

موجة غبار

وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور المنطقة الشرقية يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لانخفاض الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة”.

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).

فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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