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المرور يوضح آلية إعادة مبلغ الغرامة المسدد بعد قبول الاعتراض
تتم على نفس الحساب المسدد منه آليًّا

المرور يوضح آلية إعادة مبلغ الغرامة المسدد بعد قبول الاعتراض

2021/06/15
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور يوضح آلية إعادة مبلغ الغرامة المسدد بعد قبول الاعتراض
المواطن - الرياض

أكد المرور السعودي، أن مبلغ الغرامة المسدد تتم إعادته آليًّا بعد قبول الاعتراض، وذلك بعد قرار الهيئة المرورية.

مبلغ السداد: 

وتابع المرور، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أن إعادة مبلغ السداد تتم على نفس الحساب المسدد منه آليًّا، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدم المعترض بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

نظام المرور:

وبحسب نظام المرور، يجوز للمخالف الاعتراض على المخالفة، على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر- تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض، كما تنظر المحكمة الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته.

 


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