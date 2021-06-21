المريسل يثير الجدل بسؤال لـ سامي الجابر بعد اعتذاره

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سؤالًا إلى سامي الجابر نجم الهلال السابق، وذلك بعد اعتذاره لـ الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال الأسبق بعد إصدار حكم في قضية الـ170 مليون ريال.

وغرد المريسل قائلًا: “قرأت اعتذارك الذي لا يعيبك، ولكن بحكم أنني إعلامي رياضي ومؤكد سوف نتناقش عن اعتذارك للأمير نواف بن سعد، أود طرح سؤال حتى أكون على بينة من أمري، ما معني جملة ” وهذا الكلام حدث فعلًا”.

ماذا قال سامي الجابر ؟

وكان الجابر غرد قائلًا: “سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه، خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت بأنه يوجد 170 مليونًا لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلًا”.

وأضاف الجابر: “قد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد، وأعتذر له عن ذلك”.

وكان الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الأسبق، كشف تفاصيل قضيته مع سامي الجابر لاعب الهلال السابق، وذلك بعد حديث الأخير قبل فترة طويلة عن عدم تدقيق 170 مليون ريال في الزعيم من قبل.

سبب مقاضاة نواف بن سعد لـ الجابر

وأكد الأمير نواف بن سعد على أنه قاضى سامي الجابر، بسبب تشويه السمعة، وليس بسبب حديثه عن عدم تدقيق الـ170 مليون ريال.

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