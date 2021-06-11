المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري في ذمة الله

المواطن - الرياض

توفي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.

والشيخ ناصر الشثري، رحمه الله، هو ابن الشيخ عبدالعزيز الشثري ووالد الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وتفاعل المغردون عبر وسم “ناصر الشثري في ذمة الله”، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

ناصر الشثري في ذمة الله

وقال منذر آل الشيخ مبارك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري .. أسأل الله أن يغفر له ويعلي منازله في جنات النعيم كل العزاء لأسرته الكريمة”.

القدوة والمعلم

وقال الأكاديمي والإعلامي د. علي الشثري: “رحم الله والدنا وشيخنا الحبيب و القدوة والمعلم والأستاذ الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري .. وأسكنه فسيح جناته .. إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا أبا خالد لمحزونون .. ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في جنات النعيم #ناصر_الشثري_في_ذمه_الله pic.twitter.com/MrF6mHqjQ7 — خالد بن عبدالله🇸🇦 (@ki20m) June 10, 2021

وغرد خالد بن عبدالله قائلًا: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في جنات النعيم”.

سيرة الشيخ ناصر الشثري

الشيخ ناصر الشثري، هو ابن العلامة القدير عبدالعزيز الشثري، الذي كان له الفضل الكبير في صقل شخصية الشيخ ناصر الشثري، ونهل من والده المعارف والعلوم النافعة، والتي فاض بها على المملكة والمجالات التي كان يقطن فيها.

وقد أكمل الشيخ ناصر الشثري الوتيرة التي سار عليها والده، فقد أنجب أبناءً، ساروا على طريقه ودربه، فمنهم ابنه الشيخ سعد الشثري.

شارك الخبر







شارك الخبر