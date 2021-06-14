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المسحل يُحفز لاعبي المنتخب السعودي
قبل مباراة أوزبكستان المرتقبة

المسحل يُحفز لاعبي المنتخب السعودي

2021/06/14
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المسحل يُحفز لاعبي المنتخب السعودي المسحل - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على تحفيز لاعبي المنتخب السعودي الأول قبل مباراة أوزبكستان المرتقبة.

المسحل يدعم المنتخب السعودي:

واجتمع ياسر المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، وأشاد في كلمته بالانضباط العالي الذي تمتع به الجميع طوال الفترة الماضية من المعسكر.

وأشار رئيس اتحاد كرة القدم في كلمته إلى أهمية مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان التي تستلزم التركيز كونها الطريق نحو تحقيق الهدف، واختتم حديثه مؤكدًا على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في مباراة الغد.

ياسر المسحل
المسحل – المصدر saff

السعودية ضد أوزبكستان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل مباراة الغد، ينفرد المنتخب السعودي الأول بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT


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