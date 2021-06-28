المسند: بدأ موسم جني الرطب وتوقعات بحالة مطرية بعدة مناطق

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن موسم جني الرطب المبكر بدأ في جنوب المناطق الوسطى، وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، توقع المسند أن تشهد بعض أجواء المملكة اليوم (الإثنين) حالة مطرية تنشط فوق مرتفعات السروات، وتشمل أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف بمكة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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