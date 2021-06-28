المسند: مصطفى إدريس يحتاج تكاتف الرياضيين والمسؤولين

المواطن - مروة نبيل

طالب إداري المنتخب السعودي للفئات السنية سابقًا، عبدالله المسند، الرياضيين والمسؤولين بدعم نجم نادي النصر السابق، مصطفى إدريس الذي يمر بأزمة صحية حاليًّا.

المسند يُطالب بدعم مصطفى إدريس:

وفوجئت الجماهير النصراوية بنبأ حزين عن أحد نجوم الفريق السابقين، حيث أجرى لاعبه مصطفى إدريس عملية جراحية لبتر قدمه الثانية، اليوم الأحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال عبدالله المسند: “اذكروه بدعوة.. اللاعب الكبير مصطفى إدريس يمر بمرحلة حرجة وتم بتر قدمه الثانية، يحتاج تكاتف الرياضيين والمسئولين فهو ابن الوطن وقدم الكثير لنادي النصر والمنتخب السعودي طهور إن شاء الله”.

وتابع الإداري السابق في المنتخب السعودي للفئات السنية، حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أرجوكم لا تتخلوا عنه؛ لأنه عرف عنكم الوفاء وهو بحاجة للجميع للوقوف معه ومع أسرته”.

النصر يدعم إدريس بعد عملية البتر الأولى:

ويُعاني إدريس من مضاعفات مرض السكري، الأمر الذي تسبب في بتر قدمه الأولى منذ فترة، وسبق أن أعلن العالمي تخصيص عائد إحدى مبارياته في كأس خادم الحرمين الشريفين له، كما تكفل سلمان المالك بمصاريف علاجه.

ويُعد مصطفى إدريس من أبرز لاعبي العالمي وحقق معه العديد من البطولات، حيث توج مرتين بكل من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الخليج للأندية، وكأس الاتحاد السعودي، كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوية مرة واحدة لكل منهم.

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