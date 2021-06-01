المسند يتوقع استقرار الأجواء في معظم المناطق

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة أجواء مستقرة بصفة عامة اليوم في معظم المناطق.

رياح شرقية حارة ونشطة

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية والكويت وجنوبي العراق وقد تثير بعض الغبار.

وأضاف “تكون الرياح شرقية حارة ونشطة وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال السروات.. هذا والله أعلم”.

درجات الحرارة الكبرى والصغرى

ونشر د. عبدالله المسند قائمة بدرجات الحرارة الكبرى المسجلة يوم أمس لـ28 محطة في السعودية، حيث سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية.

كما نشر المسند، قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس حيث سجلت أبها أقل درجة حرارة بـ 19.9 درجات مئوية.

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