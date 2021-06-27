المسند يتوقع سكون رياح البوارح حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن رياح ‎البوارح تظل في سكون حتى يوم الجمعة المقبل.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتي ‎مكة و ‎المدينة وقد تثير بعض ‎الغبار ”

سحب ممطرة

‏وأشار المسند إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من أجواء مرتفعات ‎جازان ‎عسير ‎الباحة، وربما ‎الطائف .

وأضاف “‏رياح ‎البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام ثم لا تلبث أن تعود لنشاطها مرة أخرى, ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة ‎الشرقية إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية من ‎السعودية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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