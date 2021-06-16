5 أيام تفصلنا عن الصيف وفقًا لمعيار تعامد الشمس

المواطن - الرياض

أعلن مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند، بدء فصل الصيف بعد مرور 5 أيام من الآن، قائلًا: “نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع وبقي على الصيف 5 أيام وفقًا لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان”.

المسند وبدايات فصل الصيف:

وأضاف عبدالله المسند، في تغريدة دونها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالقول: “الصيف يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو” .

وتابع: “فصل الصيف يدخل وفقًا لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو، ووفقًا لمعيار الأنواء 7 يونيو ووفقًا لمعياري الأول من مايو”.

توزيع الشهور على فصول العام:

ونشر مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، قائمة بتوزيع الشهور على الفصول الأربعة وفقًا للتقسيم الفلكي الجغرافي المعمول به والتقسيم المقرح من عبدالله المسند والذي جاء كالآتي:

نحن في الأيام الأخيرة من فصل #الربيع،

وبقي على #الصيف 5 أيام (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان)،

حيث يدخل كل عام عندما تتعامد #الشمس على مدار #السرطان في 21 #يونيو

ووفقاً لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو،

ووفقاً لمعيار الأنواء 7 يونيو

ووفقاً لمعياري الأول من مايو pic.twitter.com/nxJWeweZrB — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 16, 2021

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