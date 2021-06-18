المطيري يستعرض تجربة الشورى في ظل الجائحة أمام الاتحاد البرلماني الدولي

المواطن - الرياض

شارك عضو مجلس الشورى الدكتور متعب بن عايد المطيري في أعمال المؤتمر العالمي 2021 للبرلمان الإلكتروني، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي- عبر الاتصال المرئي- والذي يجري حاليًّا بهدف استعراض تجارب البرلمانات في التحول الرقمي والابتكار في تسخير التقنية في العمل البرلماني، وعرض تجاربها في مواجهة فيروس كورونا وما قامت به المجالس من جهود لضمان استمرار أعمالها.

تجربة الشورى:

واستعرض الدكتور متعب المطيري في عرض له خلال أعمال المؤتمر تجربة مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وما تطلبه تحقيق الاحترازات من تطبيق العمل عن بعد في ظل جائحة “كوفيد ١٩”، مبرزًا أمام المشاركين الانجازات المتحققة في سياق أعمال مجلس الشورى من حيث عدد الجلسات التي عُقدت والقدرات التقنية، مشيرًا إلى التطور التقني الذي يشهده المجلس والتي تستند على ما حققته المملكة من إنجازات في البنى التحتية التقنية والمراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها ركيزة أساسية في التحول التقني.

رقابة وتشريع:

واطلع المطيري خلال مشاركته المؤتمِرون على جهود مجلس الشورى ومواصلته باقتدار لأعماله الرقابية والتشريعية رغم ظروف الجائحة على أكمل وجه بأسلوب احترافي وبجودة عالية من خلال تسخير التقنية واستخدام البرامج التي تنسجم مع العمل البرلماني.

وبيّن في ختام مشاركته أهمية الاستثمار المبكر في التقنية عبر إستراتيجية واضحة تركز على الاستثمار في التقنية والقدرات البشرية والإجرائية مع مراعاة الأمن السيبراني.

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