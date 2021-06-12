الملكة إليزابيث تقطع الكعكة بسيف: هذا يبدو جيدًا!

المواطن - متابعة

أصرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على استعارة سيف احتفالي لتقطيع كعكة، خلال مشاركتها في أحد الارتباطات الملكية؛ مما أثار ضحك كاميلا دوقة كورنوال، وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج.

قطع الكعكة:

وتسلمت الملكة السيف من قبل إدوارد بوليثو، اللورد الملازم في كورنوال، لمهمة قطع كعكة كبيرة بمناسبة الغداء الكبير الذي ينظمه مشروع عدن، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن صحيفة “إيفنينغ ستاندارد”.

وعندما أخبر أحد المساعدين الملكة إليزابيث أن هناك سكينًا تقليديًّا متاحًا، ردت الملكة قائلة: “أعلم أنه يوجد، لكن هذا أكثر غرابة”.

وعلقت دوقة كورنوال قائلة: “هذا هو التقطيع” قبل المساعدة في الجزء الأخير من عملية قطع الكعكة، والتي لاقت ترحيبًا عاليًا من قبل الحاضرين.

وبعد تسليم السيف الاحتفالي، استخدمت الملكة سكينًا لقطع شريحة ثانية من الكعكة وعلقت: “هذا يبدو جيدًا جدًّا”.

20 ضيفًا:

وقدم بيتر ستيوارت، المدير التنفيذي لمشروع عدن، نحو 20 ضيفًا تمت دعوتهم لحضور هذا الحدث إلى أفراد العائلة المالكة الثلاثة بحضور الملكة إليزابيث.

وقال: “كنت أحاول أن أتذكر آخر مرة شاركت فيها السيدات الثلاث في ارتباط رسمي معًا.. الشيء المهم بالنسبة لي هو وجود كل الأسباب لعدم قيامهن بذلك.. أن تكون قادرًا على الاستماع إلى بعض القصص القلبية للناس هنا كان شيئًا لا يقدر بثمن على الإطلاق”.

ويعتبر الغداء الكبير لقاءً سنويًّا للجيران والمجتمعات، حيث يتم تشجيع الناس على مشاركة الصداقة والطعام والتعرف على بعضهم بعضًا بشكل أفضل.

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