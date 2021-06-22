الملك سلمان وولي العهد يهنئان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، مؤكدين حرص المملكة العربية السعودية على المضي قدماً في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهودٍ ومساعٍ حميدة “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال سمو ولي العهد: ” يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، أن نعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، راجين لكم دوام الصحة والسعادة “.

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