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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى
بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى

2021/06/22
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة, لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.


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