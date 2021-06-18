‎الرئيسية
الملك سلمان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا
بمناسبة ذكرى توليه المُلك في بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا

2021/06/18
الساعة 11:05 صباحًا
- ‎فيالملك سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم, محمد بن سلمان
0
طباعة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا ، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان