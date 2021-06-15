الملياردير الأميركي إيلون ماسك يسكن بالإيجار !

المواطن- متابعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه يعيش الآن في منزل مستأجر، وذلك بعد أن قرر بيع آخر المنازل التي يمتلكها، ويأتي هذا بعد أسبوع من صدور تقرير أفاد أنه ومليارديرات آخرين دفعوا ضرائب ضئيلة أو معدومة على الدخل لعدة سنوات.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though. Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

وكان الملياردير الأمريكي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إنه لا يملك سوى منزل واحد في منطقة خليج سان فرانسيسكو مؤجر للمناسبات.

وأعلن ماسك، البالغ من العمر 49 عاماً، عن خطط لأول مرة منذ أكثر من عام، لبيع منازله ومعظم ممتلكاته كوسيلة لمواجهة انتقادات حول ثروته، وفي غضون أيام، طرح اثنين من ممتلكاته بكاليفورنيا في السوق.

التهرب من الضرائب

ويأتي ذلك، بعد أن ذكرت تحقيق لصحيفة ProPublica، أن ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، ورئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، دفعوا القليل من ضريبة الدخل مقارنة بثروتهم الضخمة.

ووفقاً للتقرير، لم يدفع إيلون ماسك أي ضرائب على الدخل الفيدرالية في عام 2018، فيما دفع أقل من 70 ألف دولار في عامي 2015 و2017.

ومن جانبه، قال مسؤول في مصلحة الضرائب الأميركية الأسبوع الماضي، إن الكشف عن البيانات الخاصة بالمليارديرات بما في ذلك، مايكل بلومبرغ، مؤسس ومالك الأغلبية في شركة Bloomberg LP، قد تمت إحالته إلى محققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قيمة السكن الإيجار

وبعد تقرير ProPublica، غرد إيلون ماسك بأنه سيستمر في دفع ضرائب الدخل في كاليفورنيا بما يتناسب مع الوقت الذي قضاه في الولاية، مؤكدًا على أنه انتقل إلى تكساس العام الماضي، وقال إنه يستأجر الآن منزلاً بحوالي 50 ألف دولار في بوكا تشيكا من شركة Space Exploration Technologies Corp، التي لديها موقع إطلاق في المنطقة.

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