الملياردير الأميركي إيلون ماسك يسكن بالإيجار !

المواطن- متابعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه يعيش الآن في منزل مستأجر، وذلك بعد أن قرر بيع آخر المنازل التي يمتلكها، ويأتي هذا بعد أسبوع من صدور تقرير أفاد أنه ومليارديرات آخرين دفعوا ضرائب ضئيلة أو معدومة على الدخل لعدة سنوات.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021