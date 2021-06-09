المنافسة تدعو للاطلاع على مسودة فحص عمليات الاندماج والاستحواذ

المواطن - الرياض

دعت الهيئة العامة للمنافسة المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم إلى الاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وإبداء المقترحات والملاحظات.

مشاركة وشفافية:

وأوضحت هيئة المنافسة، أن طرح مسودة الدليل لاستطلاع آراء العموم يأتي انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها، مبينة أن الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والمستشارين القانونيين لاستيضاح منهج الهيئة في تطبيق مبادئ المنافسة عند فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

المسودة:

وأفادت بأنه يمكن الاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ عبر زيارة الرابط التالي: هنا، مبينة أن استقبال الآراء والمقترحات حول المسودة يكون عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، ومهلة استقبال المرئيات تنتهي بتاريخ 20 يونيو 2021م.

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